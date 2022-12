Palmeiras oficializa venda de Endrick ao Real Madrid

Apesar do anúncio, o garoto passará a jogar pelo Real a partir de julho de 2024, quando completará 18 anos

O Palmeiras acertou a venda de Endrick ao Real Madrid nesta quinta-feira, 15. O clube espanhol, através das redes sociais, anunciou a contratação da jovem promessa. O valor da negociação gira em torno de R$ 398,8 milhões (72 milhões de euros).

Da quantia, 60 milhões de euros pagos pelo Real Madrid é do valor da multa rescisória estipulada no contrato do atleta. Os 12 milhões restantes faz jus aos custos dos impostos da transação.

"Agradeço ao Palmeiras para sempre, o clube do meu coração, por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, ajudar a realizar meus sonhos e respeitar o meu desejo e o da minha família", declarou Endrick.

"Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores", continuou.

Apesar do anúncio, o garoto passará a jogar pelo Real a partir de julho de 2024, quando completará 18 anos.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

Na temporada 2022, Endrick foi protagonista e viveu sua ascensão no futebol. Depois de ser o destaque do Palmeiras na conquista inédita da Copa São Paulo de Futebol Jr., em janeiro, ele seguiu colecionando taças pelo sub-17 e pelo sub-20 do clube. No profissional, faturou o Campeonato Brasileiro.

