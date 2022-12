Cafu apoia técnico brasileiro na seleção e aponta Diniz ou Ceni como opções

A CBF, por sua vez, deve seguir um caminho diferente ao indicado pelo ex-jogador. A entidade vê em Carlo Ancelotti, do Real Madrid, o nome ideal para o cargo

O ex-jogador e pentacampeão mundial, Cafu defende a ideia de ter um técnico brasileiro para suceder Tite à frente da Seleção. O ex-lateral participou nesta quinta-feira, 15, de um torneio entre "jogadores lendários", promovido pela Fifa, em Doha, no Catar. No evento, comentou suas preferências quanto ao comando do Brasil e citou duas opções.

"Eu daria (o cargo) para um jovem técnico brasileiro, que pudesse mostrar seu trabalho e seu talento na Seleção Brasileira. Rogério Ceni e Fernando Diniz são dois bons nomes", disse Cafu no evento.

A CBF, por sua vez, deve seguir um caminho diferente ao indicado pelo ex-jogador. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a entidade vê em Carlo Ancelotti, do Real Madrid, o nome ideal para o cargo. Em caso de não acerto com o italiano, o plano B seria Diniz.

Assim como a maioria dos brasileiros, Cafu ainda lamenta a eliminação do time nos pênaltis contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo. Questionado sobre o que faltou para a classificação, ele avaliou:

"Aqueles quatro minutos finais, foi a única coisa que faltou. Uma falta de atenção tirou a Seleção Brasileira das semifinais da Copa do Mundo. Uma pena, porque tinha jogadores jovens, bons, ao mesmo tempo atletas experientes. Uma simples falta de atenção fez com que o Brasil saísse da Copa do Mundo", declarou.

Torcida na final vai para quem?

Apesar da rivalidade, ele afirmou que torcerá para a Argentina na grande decisão do Mundial, diante da França. O jogo decisivo acontecerá neste domingo, ao meio-dia (de Brasília), no estádio Lusail.

"Eu vou torcer para o Messi e, torcendo para o Messi, automaticamente você torce para a Argentina. O Messi vem fazendo uma competição importante, chamou a responsabilidade. Argentina perdeu o primeiro jogo e todo mundo começou a criticar ele. De uma hora para outra, chamou a responsabilidade e falou: ‘deixa comigo’. Sempre fui fã dos grandes jogadores, os jogadores que fazem diferença no futebol. E o Messi é um deles", finalizou.

