Richarlison tatua rostos de Neymar, Ronaldo e mensagem de Pelé nas costas

Centroavante da seleção brasileira, Richarlison compartilhou no instagram nesta terça-feira, 13, imagens da nova tatuagem que ele fez nas costas. O vídeo, compartilhado pelo tatuador do atleta, mostra o próprio rosto do jogador ao lado de imagens de seu atual companheiro de seleção, Neymar, e Ronaldo. Acima, além de parte da bandeira do Brasil, há também uma mensagem do Pelé para o atleta: "Você fez o Brasil sorrir. - Pelé".

O centroavante anotou três gols ao longo da Copa do Catar (dois contra a Sérvia e um diante da Coreia do Sul), sendo o artilheiro do time de Tite no torneio. Além disso, foi titular em quatro dos cinco compromissos da equipe na competição.

Recentemente, se reapresentou ao Tottenham com problemas após sofrer uma lesão muscular no tendão da coxa durante o jogo entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, e passou por exames no clube inglês para entender a gravidade da contusão. A informação é do jornal The Athletic.

Richarlison teria se machucado ainda no aquecimento da partida. Mesmo assim, permaneceu em campo até os 38 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Pedro. No fim, a Seleção Brasileira foi derrotada nos pênaltis e deu adeus ao Mundial. (Com Gazeta Esportiva)

