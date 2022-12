Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza desiste de Rato; Ceará segue em busca de reforços

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 13, do programa Esportes do POVO, comenta sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola. Ceará conta com liberação de William Formiga pelo Vila Nova como quitação de dívida. Fortaleza desiste de Wellington Rato após jogador mostrar preferência pelo São Paulo.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta terça-feira, 13, a partir das 11 horas:

