Esportes do POVO ao vivo: Ceará e Fortaleza seguem em busca de reforços

A edição desta segunda-feira, 12, do programa Esportes do POVO, comenta sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola. O Vovô tem negociações avançadas com o lateral-esquerdo Igor Cariús, que tem o desejo de vir a Porangabuçu, e deve resolver o negócio até o final da semana, uma vez que o elenco se apresentará na próxima sexta-feira, 16, para dar início à pré-temporada. O meia Matheus Vargas não defenderá o Fortaleza em 2023. A diretoria tricolor acertou o empréstimo do jogador ao Sport-PE, até dezembro do ano que vem.

