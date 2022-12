Richarlison ajuda diarista a reconstruir casa destruída por incêndio

Sensação do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Richarlison também se destaca fora de campo. O jogador comprou 150 rifas para ajudar a diarista Nicileni Nicácio, de 60 anos, a reconstruir uma casa incendiada pelo próprio filho, que era usuário de drogas.

O episódio aconteceu em Cachoeiro de Itapemerim-ES, em agosto de 2020, e o “Pombo” se solidarizou com a família no ano seguinte após ficar ciente do caso pela filha da diarista, Bianca Nicileni, que contou a história nos comentários de uma publicação do atacante no perfil dele em uma rede social.

A rifa foi organizada por amigos e familiares de Nicileni e cada ponto custava R$ 10,00. Ao todo, a diarista conseguiu arrecadar R$ 8000,00, incluindo os de Richarlison, para reparar os danos. Além da rifa, a família recebeu doações em dinheiro e em materiais de construção.

