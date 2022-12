Sem retorno do Santos sobre negociações, Felipe Jonatan segue de férias em Fortaleza

O staff do jogador entende que uma saída de Felipe Jonatan do Santos após quatro temporadas para uma nova equipe seria interessante

Três semanas após o Fortaleza confirmar interesse pelo lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Santos, as tratativas da possível transação estão totalmente paradas. O Esportes O POVO apurou que o jogador segue na capital cearense, passando férias, mas não recebeu nenhum retorno do time paulista sobre possível negociação.

Em entrevista ao programa Trem Bala, há duas semanas, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, já havia sinalizado que a situação estava estagnada. O dirigente afirmou que manteve contato com uma pessoa do Santos e foi cogitada uma troca de atletas, mas as peças que interessavam ao Peixe eram importantes para o Fortaleza.

Uma troca de atleta poderia significar um empréstimo, mas a ideia da diretoria santista é vender o jogador e por uma boa quantia. Houve especulação de que uma venda do lateral-esquerdo sairia por algo entre 7 e 8 milhões de reais, valor considerado irreal pelo presidente do Fortaleza.

O Tricolor até já teria um alinhamento com o atleta quanto a uma possível contratação, mas o contrato dele é válido até 2025, portanto, o futuro dele depende bastante da equipe paulista.

O staff do jogador entende que uma saída de Felipe Jonatan do Santos após quatro temporadas para uma nova equipe seria interessante. Caso ele não seja negociado, será aproveitado pelo técnico Odair Hellmann, que traça o planejamento do time para 2023 com a diretoria alvinegra.

O Fortaleza busca laterais esquerdos no mercado, principalmente após a confirmação da ida de Juninho Capixaba para o Red Bull Bragantino, que aconteceu nesta quinta-feira, 8. Além de Felipe Jonatan, outro nome especulado é o do chileno Gabriel Suazo, que tem seu vínculo com o Colo-Colo-CHI se encerrando.

