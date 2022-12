Mbappé publica mensagem para Pelé após início de tratamento paliativo: "Orem pelo Rei"

Kylian Mbappé usou suas redes sociais neste sábado para desejar forças a Pelé após o Rei do Futebol parar de responder a quimio e iniciar os cuidados paliativos. O camisa 10 foi hospitalizado na última terça-feira, no Israelita Albert Einstein, e vai ser monitorado pelos próximos dias. “Orem pelo Rei”, publicou o astro do futebol francês no Twitter.

Pray for the King @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Estado de saúde de Pelé aos 82 anos

O Rei do Futebol Pelé não está mais respondendo às sessões de quimioterapia que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando fez uma operação de câncer no intestino. No começo desse ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado do maior craque da história do futebol brasileiro.



Ele está internado desde a última terça no hospital Albert Einstein, para regular seu medicamento para tratamento contra o câncer. A informação foi divulgada nesta quarta-feira nas redes sociais pela filha do ex-jogador Kely Nascimento.

Conforme informações da Folha de S.Paulo, Pelé, hoje com 82 anos, está em cuidados paliativos exclusivos. Isto é, o tratamento para o câncer foi interrompido e agora ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a falta de ar e a dor.



Santos também se pronuncia

Neste sábado, 3, o Santos publicou uma mensagem desejando melhoras ao ídolo. "É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei Pelé!", diz a mensagem do Peixe.

O campeão do mundo, de 82 anos, recebeu homenagens no último jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Antes da partida contra Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos, os torcedores presentes estenderam uma bandeira verde e amarela com uma foto de Pelé vestido com a camisa “10”. Na mensagem, estava escrito "Pelé, get well soon" ("Pelé, melhore logo").



Classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar desde a segunda rodada, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira. A Seleção vai enfrentar a Coreia do Sul às 16 horas (de Brasília), no Estádio 974. (Com Gazeta Esportiva)

