Pelé agradece homenagem no Catar e tranquiliza sobre ida a hospital: "Visita mensal"

O rosto do tricampeão mundial pela seleção brasileira foi exposto em um edifício no país, seguido pela mensagem "fique bem logo", escrita em inglês

Na noite desta quinta-feira, 1º, o Rei do Futebol, Pelé, utilizou suas redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre sua ida ao Hospital Israelita Albert Einstein. O Rei do Futebol foi internado na última terça-feira, 30, para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado em setembro de 2021.

Além disso, o ex-jogador agradeceu a homenagem que recebeu no Catar, local onde está acontecendo a Copa do Mundo. O rosto do tricampeão mundial pela Seleção Brasileira foi exposto em um edifício no país, seguido pela mensagem "fique bem logo", escrita em inglês.

"Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!", escreveu Pelé, que ainda segue no hospital.

Segundo informa um boletim médico disponibilizado pela instituição de saúde na quarta-feira, o Rei foi levado a um quarto comum após avaliação médica, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI.

Ainda de acordo com o comunicado do hospital, o ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável.

Também na quarta, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, tranquilizou seus seguidores no Instagram e falou mais sobre a situação clínica do Rei, que fez 82 anos em outubro.

"A mídia está surtando novamente e quero vir abafar um pouquinho. Meu pai está internado, regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr para lá. Não tem surpresa nem emergência. Agradecemos muito por todo carinho e amor de vocês", comentou Kelly, que constantemente atualiza a situação médica do pai nas redes sociais.