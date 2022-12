São Paulo rejeita troca entre Igor Gomes e David, ex-Fortaleza

Atacante foi vendido por 10,8 milhões no início de 2022, mas não teve muitas oportunidades no Colorado.

O Internacional está interessado na contratação de Igor Gomes, meia do São Paulo. Para adquirir o atleta já no começo do ano, o Colorado ofereceu o atacante David em troca, mas, segundo informações do Click RBS, a oferta foi rejeitada pelo Tricolor.

Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até março de 2023. Portanto, o Internacional teria que esperar esse período para contar com o meia de graça.

No entanto, um fator pesa para o Colorado buscar a integração do atleta ao elenco agora. Nomes importantes como Maurício e Edenílson podem se despedir do Beira-Rio, o que deixaria Mano Menezes sem opções para o setor de armação.



No caso de David, o que afastaria o atleta do São Paulo seria o salário. O técnico Rogério Ceni já trabalhou com o atacante, que se destacou no Fortaleza e, por isso, foi uma aposta do Internacional para 2022.

