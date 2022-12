Pelé é internado e estado de saúde preocupa familiares, diz ESPN

Pelé foi internado mais uma vez no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira, 29. A chegada do Rei do Futebol não estava programada e ele foi levado pela esposa, Márcia Aoki. A informação foi divulgada pela ESPN.

O ex-atacante da seleção brasileira apresenta inchaços generalizados pelo corpo – caracterizado por um quadro de anasarca – e também uma síndrome edemigêmica. A equipe médica detectou uma “insuficiência cardíaca” e relatou que o processo de quimioterapia não responde aos tumores nos órgãos do Rei.

O estado de saúde de Pelé preocupa amigos e família, tendo em vista que ele apresenta dificuldades para se alimentar e que o tratamento contra o câncer está perdendo a eficiência. Além disso, o ídolo do Santos também foi diagnosticado com confusão mental ao dar entrada no hospital e tem chances de apresentar uma encefalopatia hepática, que significa deteoriração da função cerebral. O Rei não tem previsão de alta.



