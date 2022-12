Hospital atualiza estado de saúde de Pelé e ex-jogador está estável

Pelé foi internado no hospital Albert Einstein na última terça-feira, 29, por apresentar inchaços e edemas generalizados no corpo

O hospital Albert Einstein atualizou o estado de saúde de Pelé, que foi internado na última terça-feira, 29, com inchaços generalizados pelo corpo. Segundo o boletim médico, o Rei do Futebol realizou uma reavaliação do tratamento de quimioterapia do tumor de cólon.

Pelé está com condições clínicas estáveis e foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação de UTI ou unidade semi-intensiva.

Entenda o caso

