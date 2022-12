Cristiano Ronaldo se aproxima de clube da Arábia Saudita e pode ganhar R$ 1 bilhão por ano

O astro português deve assinar um contrato de duas temporadas e meia com o o Al-Nassr e o valor gira em torno de 200 milhões (R$ 1,09 bilhão) de euros por temporada, de acordo com o jornal espanhol Marca

Após deixar o Manchester United, Cristiano Ronaldo está perto de definir o seu futuro. Cogitado em clubes brasileiros, o atacante se aproximou de um acordo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca.

O astro português deve assinar um contrato de dois anos e meia com o time árabe e o valor gira em torno de 200 milhões (R$ 1,09 bilhão) de euros por temporada, incluindo acordos salarias e publicitários.

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United no dia 22 de novembro. O jogador de 37 anos perdeu muito espaço na equipe inglesa, especialmente após a chegada do técnico Erik ten Hag. Insatisfeito, ele entrou em acordo com o clube para rescindir o seu contrato. Ele soma apenas 16 partidas e três gols na temporada.

Desde então, o nome do atacante foi ventilado em várias equipes como Bayern de Munique, PSG e Napoli, mas os interesses não se concretizaram.

Enquanto decide o seu futuro, Cristiano Ronaldo também foca as suas atenções na Copa do Mundo do Catar. O camisa 7 já balançou as redes duas vezes em duas partidas no Mundial.

No momento, Portugal lidera o grupo H, com seis pontos. Os europeus, inclusive, já estão classificados para as oitavas de final.

O Al-Nassr é comandado pelo francês Rudi Garcia, que soma passagens por Roma, Olympique de Marselha e Lyon. No elenco, o clube conta com os brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca, o goleiro colombiano Ospina e o atacante camaronês Aboubakar, que vem se destacando na Copa.

