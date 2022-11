Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (21/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta segunda-feira, 21, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os jogos da Copa do Mundo. Equador bate Catar na estreia e Inglaterra x Irã abre rodada do 2º dia de Mundial. Fala também da preparação da seleção brasileira para a estreia no Mundial.

O Brasil realizou o primeiro treino no Catar neste domingo, 20. O técnico Tite não esboçou uma escalação para estreia, diante da Sérvia, que ocorre na quinta-feira, 24, às 16 horas no horário de Brasília.



Neste domingo, Catar e Equador realizaram a primeira partida do torneio, que está sendo disputado no Catar. E quem se deu melhor foram os sul-americanos, que venceram os anfitriões por 2 a 0, no estádio Al Bayt, em Al Khor.



Inglaterra e Irã se enfrentam nesta segunda-feira, 21, pelo grupo B da Copa do Mundo 2022. A partida começou às 10 horas (horário de Brasília).



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta segunda-feira, 21, a partir das 11 horas:

