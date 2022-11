Ranking CBF 2023: Fortaleza em 7º e os dois melhores clubes do Nordeste são cearenses

Diretoria de competições da CBF divulgou oficialmente o ranking brasileiro de clubes para 2023, com o Tricolor no Top-10 e o Vovô, apesar da queda, ultrapassando o Bahia

A CBF divulgou o ranking de clubes do futebol brasileiro para 2023 e confirmou o Fortaleza na 7ª posição. A projeção já havia sido feita pelo O POVO.

A pontuação do Tricolor foi de 12.512, superando a do ranking de 2022 em 1.671 pontos. O Leão ganhou quatro posições, já que antes estava no 11º lugar. Na 7ª colocação, o Fortaleza deixa para trás tiems como Corinthians, Santos e Internacional-RS.

O Ceará ficou na 14ª colocação, com 9.958 pontos, 421 a mais que no ano passado, porém caiu uma posição. Ainda assim, o Vovô ultrapassou o Bahia, que agora é o 15º. Com isso, o futebol cearense tem as duas equipes mais bem ranqueadas do Brasil.

Quanto aos demais clubes cearenses, o Ferroviário caiu da 52ª para a 54ª posição, somando 32 pontos a menos (tem 2.205 hoje). O Floresta é o 64º, com pontuação de 1.449. Bem mais atrás está o Atlético-CE, no 78º lugar, com 1.014 pontos.

Apareceram no ranking da CBF ainda o Guarany de Sobral (117º), Icasa (132º), Crato e Pacajus empatados (157º), Caucaia (168º), Guarani de Juazeiro (224º) e Barbalha (240º).

O ranking leva em consideração as cinco últimas temporadas, com pesos diferentes para cada uma — de 5 a 1, de maneira decrescente, da temporada vigente para a mais distante —, levando em consideração apenas os resultados do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Veja o Top-10 do Ranking de Clubes da CBF para 2023 e a posição dos cearenses:

1 FLAMENGO 17.210

2 PALMEIRAS 14.458 (2752)

3 ATHLETICO-PR 13.760 (698)

4 ATLÉTICO-MG 13.675(85)

5 SÃO PAULO 13.572 (103)

6 FLUMINENSE 12.856 (716)

7 FORTALEZA 12.512 (344)

8 CORINTHIANS 12.320 (192)

9 SANTOS 11.904 (416)

10 INTERNACIONAL 11.561 (343)

14 CEARÁ 9.958



54 FERROVIÁRIO 2.237

64 FLORESTA 1.449

78 ATLÉTICO-CE 1.014

117 GUARANY-S 509

132 ICASA 380

157 CRATO/PACAJUS 255

168 CAUCAIA 249

224 GUARANI-J 51

240 BARBALHA 45



