Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (18/11)

A edição desta sexta-feira, 18, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a renovação do técnico Vojvoda com o Fortaleza. Conta também com a participação do vice-presidente do Tricolor do Pici, Alex Santiago.

Juan Pablo Vojvoda permanecerá no Fortaleza por mais duas temporadas. O clube anunciou a renovação do técnico na manhã desta sexta-feira, 18, através das redes sociais. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta quinta-feira, 17, a data do sorteio da pré-Libertadores de 2023. Os confrontos das fases iniciais da competição serão definidos no dia 21 de dezembro, às 12 horas (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da entidade.

Fala ainda sobre a reestruturação no Ceará. PC Gusmão permanece no cargo de coordenador técnico e clube busca um executivo para iniciar procura por um treinador.

