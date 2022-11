Rony espera mais rivalidade entre Palmeiras e Flamengo em 2023: "Sem emoção a gente não vive"

Duelo, que mais uma vez acontecerá em 2023, tem uma decisão marcada logo para os primeiros dias do novo ano. Em 29 de janeiro, em local a ser definido pela CBF, os dois se pegarão pela decisão da Supercopa do Brasil

Palmeiras e Flamengo têm vivido uma rivalidade acirrada nos últimos anos no futebol brasileiro. Já se enfrentaram em finais de campeonatos – como a Copa Libertadores de 2021, vencida pelo Verdão – e brigaram ponto a ponto em edições do Campeonato Brasileiro. E esse duelo, que mais uma vez acontecerá em 2023, tem uma decisão marcada logo para os primeiros dias do novo ano. Em 29 de janeiro, em local a ser definido pela CBF, os dois se enfrentaram pela decisão da Supercopa do Brasil.

Para o atacante Rony, um dos grandes destaques do Palmeiras em 2022 e artilheiro do time na campanha do título do Brasileirão, falou sobre o assunto na gravação do Troféu Mesa Redonda, que será exibido neste domingo pela TV Gazeta.

"A gente sabe que são dois clubes grandes, os dois lutando por um objetivo e é lógico que a gente sabe que será um jogo difícil. É um clássico disputado. Como ele (David Luiz) falou, sem emoção a gente não vive", disse Rony, que estava ao lado do zagueiro do Flamengo na hora da entrevista.

Com 12 gols, Rony tem como maior lembrança o mais bonito deles: o de bicicleta contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele já havia marcado um na Copa Libertadores, algumas semanas antes, no Allianz Parque, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, mas esse pelo Brasileirão marcou muito. Isso depois de muitas tentativas frustradas, que renderam várias críticas e brincadeiras.

"Mais do que superação, eu defino isso como persistência. Sempre fui persistente. Foi um gol muito bonito mesmo", afirmou o atacante do Palmeiras, que não quis criar polêmica pelo fato de seu gol não ter sido eleito o mais bonito em uma premiação do canal ESPN – quem ganhou foi o corintiano Róger Guedes, em uma cobrança de falta contra o Athletico-PR. "Não me preocupa com isso. Estou tranquilo".

