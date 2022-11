Ao vivo: Presidente do Fortaleza participa do Esportes do POVO desta quarta (16/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quarta-feira, 16, do programa Esportes do POVO, terá a participação de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

O Fortaleza encerrou a temporada 2022 com a classificação para a Libertadores de 2023. O Tricolor terminou na 8ª colocação com 55 pontos. Para o próximo ano, Juninho Capixaba não seguirá no clube. Com muitas propostas na mão, ele optou por aceitar o convite do Red Bull Bragantino.

Fala ainda sobre o planejamento do Ceará para 2023. O Alvinegro inicia os processos de reformulação para a próxima temporada.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quarta-feira, 16, a partir das 11 horas:

