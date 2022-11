Com gol nos acréscimos, Brasil vence Canadá por 2 a 1 em amistoso feminino

Partida foi disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e contou com gols de Bia Zanerato, artilheira do Palmeiras, e Ana Vitória, do Benfica. Ashley Lawrence fez para as norte-americanas

A Seleção Brasileira feminina venceu o Canadá, nesta terça-feira, por 2 a 1. A partida foi disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e contou com gols de Bia Zanerato, artilheira do Palmeiras, e Ana Vitória, do Benfica. Ashley Lawrence fez para as norte-americanas.

A equipe nacional vem disputando amistosos e se prepara tendo em vista a disputa da Copa do Mundo feminina. O torneio ocorrerá em julho de 2023, e o time de Pia Sundhage integra o grupo F, ao lado de França, Jamaica e um dos vencedores dos playoffs.

O jogo - O Canadá, sob o comando de Bev Priestman, finalizou mais no primeiro tempo, porém, não conseguiu acertar o alvo com grande eficácia. Já o Brasil, treinado por Pia Sundhage, aproveitou os contra-ataques e abriu o placar aos 41 minutos.

Kerolin roubou a bola no meio de campo, avançou pelo setor ofensivo em velocidade e tocou para a companheira. Bia Zaneratto dominou e bateu rasteiro de canhota, no canto direito, para marcar a favor das brasileiras.

As canadenses buscaram o empate no início da etapa complementar, aos 15 minutos. Em jogada pela esquerda, a bola acertou o braço de Geyse após tentativa de cruzamento, em lance que culminou na marcação de pênalti. Lawrence deslocou Lorena, bateu no canto esquerdo e garantiu a igualdade provisória.

O placar seria alterado já aos 46 minutos. Depois de escanteio e confusão na pequena área, Ana Vitória dividiu com Lawrence e viu a bola ultrapassar lentamente a linha. Com isso, ela assegurou o último gol do Brasil no duelo e, também, o triunfo por 2 a 1 em Itaquera.

