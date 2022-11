FutCast ao vivo: Fortaleza na Libertadores, Ceará rebaixado e o balanço da temporada 2022

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Acabou a temporada de 2022 para os clubes brasileiros. O FutCast analisa nesta segunda-feira, 14, o ano de Ceará e Fortaleza. O Tricolor do Pici teve jornada mágica e terminou com vaga na Libertadores, enquanto o Alvinegro do Porangabuçu amargou um dos piores anos e acabou rebaixado para a Série B.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 14, a partir das 9 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags