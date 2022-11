Santos empata com Corinthians e conquista Paulista sub-20

A equipe empatou com o Corinthians em 2 a 2 e, por conta da vantagem adquirida no jogo de ida, levantou o troféu estadual da categoria

O Santos se sagrou campeão paulista sub-20 neste sábado, no estádio da Vila Belmiro. A equipe empatou com o Corinthians em 2 a 2 e, por conta da vantagem adquirida no jogo de ida, levantou o troféu estadual da categoria. O ponta Miguelito, que chegou a ter espaço no profissional, foi o grande destaque do clássico, anotando os dois tentos santistas.

Em uma Vila com cerca de 14 mil torcedores, a equipe comandada por Antônio Carlos "Buião" foi superior em grande parte do clássico. O Corinthians do técnico Danilo não encontrou alternativas e foi superado, com exceção dos primeiros minutos da segunda etapa.

Este foi o quinto título paulista do Santos na categoria (1979, 2007, 2008, 2012 e 2022). O Timão, por sua vez, possui nove (1957, 1959, 1967, 1971, 1972, 1974, 1997, 2014 e 2015).

Agora, as equipes se preparam para a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem início no início de janeiro.

O jogo

A equipe do Santos foi superior durante grande parte do primeiro tempo, empurrando o Corinthians para o próprio campo de defesa.

O Peixe abriu o placar logo aos 11 minutos, com Miguelito. Fernandinho chutou de média distância, a bola bateu na defesa corintiana e sobrou para o talento boliviano finalizar sem grandes problemas, na frente de Kauê.

O Corinthians cresceu na reta final de primeiro tempo e chegou ao gol de empate, com Pedro, que recebeu cruzamento rasteiro de Léo Mana e finalizou, sem goleiro, para o fundo das redes.

Segundo tempo

O Corinthians voltou em cima do Santos na segunda etapa, e virou a partida aos 10 minutos, com Matheus Araújo. O meia recebeu um passe de três dedos do zagueiro Murillo e bateu por cima do goleiro Edu Araújo.

O Peixe chegou ao empate 10 minutos depois, novamente com Miguelito. O boliviano recebeu cruzamento rasteiro de Ivonei e, após falha do goleiro Kauê, completou para o fundo do gol.

Aos 30 minutos, o zagueiro Murillo acabou expulso após entrada atrasada em Miguelito, deixando o Corinthians com 10 homens em campo.

Com um a mais, o Santos não correu riscos e fez a festa da torcida que compareceu em peso no Alçapão.

Escalações

Santos foi a campo com: Edu Araujo; Cadu, Derick, Jair, Kevyson; Hyan, Balão; Fernandinho, Ivonei, Miguelito; Enzo Monteiro

Já o Corinthians iniciou a partida com: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murilo, Vitor Meer; Riquelme, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Pedro; Kayke e Arthur Sousa.