Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (11/11)

A edição desta sexta-feira, 11, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a rodada Série A.

O Tricolor do Pici busca uma vaga na pré-Libertadores no jogo diante do Santos. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 13 de novembro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Tricolor precisa de mais três pontos e torcer contra Atlético-MG ou América-MG, para terminar no G-8. Como Botafogo e Athletico-PR se enfrentam, o Leão ultrapassa um deles com um triunfo — se igualar a pontuação do Furacão, ganha no saldo de gols —, portanto só precisaria deixar mais uma equipe para trás, no caso, Atlético-MG ou América-MG.



Já rebaixado, o Ceará enfrenta o Juventude, que também disputará a Série B em 2023, no próximo domingo, 13 de novembro, pela 38ª rodada da Série A. A partida será disputada na Arena Castelão.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 11, a partir das 11 horas:

