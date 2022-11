RB Bragantino anuncia saída de Maurício Barbieri após goleada para o Fortaleza

Massa Bruta comunica mudança na comissão técnica um dia depois da derrota por 6 a 0 para o Tricolor, no Castelão. Treinador era o mais longevo na Série A do Brasileiro

Nesta quinta-feira, 10, o RB Bragantino anunciou a saída do técnico Maurício Barbieri. A decisão vem após a goleada sofrida pelo Massa Bruta diante do Fortaleza, por 6 a 0, na 37ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

"Informamos que Mauricio Barbieri não é mais técnico do Red Bull Bragantino. Agradecemos ao treinador pelo trabalho realizado desde 2020 e desejamos sucesso na sequência de sua carreira", publicou o RB Bragantino nas redes sociais.

"O auxiliar Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também deixam a comissão técnica do clube. Agradecemos igualmente, aos dois, pelo trabalho que desempenharam no Massa Bruta", completou o clube de Bragança Paulista.

Maurício Barbieri assumiu o comando do RB Bragantino em setembro de 2020. Até este momento, era o técnico mais longevo em um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, posto agora assumido por Abel Ferreira, no Palmeiras desde novembro de 2020.

Barbieri comandou o Massa Bruta em 160 jogos, com 63 vitórias, 47 empates e 50 derrotas. Levou o clube para a final da Copa Sul-Americana de 2021 (derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR) e para a fase de grupos da Libertadores deste ano.

Em 2022, o RB Bragantino foi até a semifinal do Campeonato Paulista (perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras), caiu na fase de grupos da Libertadores, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil (derrotado pelo Goiás nos pênaltis) e, no Brasileirão, figura atualmente na 14ª colocação, com 44 pontos.

Na última rodada do Brasileiro, o RB Bragantino encara o Fluminense, no Nabi Abi Chedid, às 16 horas (de Brasília). O auxiliar Márcio Freitas comandará a equipe na partida.

