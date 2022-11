Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (10/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 10, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o rebaixamento do Ceará e a goleada do Fortaleza na penúltima rodada Série A.

Ceará está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô desperdiçou chances claras no primeiro tempo, teve mais volume de jogo que o Avaí na partida, mas foi derrotado para o adversário fora de casa por 2 a 0 e não tem mais chances de permanência na elite do futebol nacional.

O Fortaleza não tomou conhecimento do RB Bragantino e aplicou a maior goleada da atual edição da Série A. Na noite desta quarta-feira, 9, o Leão venceu a equipe paulista por 6 a 0, com gols de Zé Welison, Hércules, Pedro Rocha, Silvio Romero (2x) e Thiago Galhardo, e manteve vivo o sonho de disputar a pré-Libertadores em 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 10, a partir das 11 horas:

Tags