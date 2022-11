Juventude x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com uma equipe composta praticamente por reservas, o Rubro-Negro Carioca vem de derrotas para Corinthians e Coritiba. Para o jogo desta quarta, mais uma vez o técnico Dorival Júnior não poderá contar com vários titulares. O atacante Pedro e os meias Everton Ribeiro e Arrascaeta estão em ritmo de Copa do Mundo e não devem mais vestir a camisa do Flamengo em 2022. Outra ausência certa é a do atacante Marinho, que recebu o terceiro amarelo na derrota para o Coxa e cumprirá suspensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já de olho no planejamento para 2023, o técnico Celso Roth, que trabalha com um elenco reduzido em virtude dos atletas que estão fora dos planos do clube, ganhou mais desfalques. O lateral-esquerdo Moraes e o centroavante Vitor Gabriel estão suspensos pelo terceiro amarelo e não vão estar à disposição. Além da dupla, o zagueiro Paulo Miranda, o volante Élton e o meia Bruno Nazário estão entregues ao departamento médico. (Com Gazeta Esportiva)



Juventude x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Juventude x Flamengo



Escalação provável

Juventude

César, Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Dudu; Jean Irmer, Yuri Lima, Jadson e Chico; Capixaba e Guilherme Parede

Flamengo

Santos, Rodinei (Varela), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes e Vitor Hugo; Marinho, Gabigol (Mateus França) e Everton Cebolinha

Quando será Juventude x Flamengo

Hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Flamengo

Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Tags