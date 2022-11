Fortaleza x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Fortaleza e RB Bragantino será disputado hoje, 9, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto com o Bragantino, o Fortaleza terá o desfalque de Lucas Crispim, que já havia ficado de fora na última partida por lesão. O venezuelano Otero, que marcou um golaço de falta no último jogo, deve ser titular no lugar de Lucas Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Maurício Barbieri terá vários problemas para escalar a equipe. Hyoran, Helinho e Hurtado estão fora por lesão, enquanto Artur, Aderlan, Kevin e Raul estão suspensos para o duelo contra o Fortaleza. (Com Gazeta Esportiva)



Fortaleza x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fortaleza x RB Bragantino



Escalação provável

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Otero; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

RB Bragantino

Cleiton; Dija, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista, Miguel; Sorriso, Carlos Eduardo e Popó.

Quando será Fortaleza x RB Bragantino

Hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x RB Bragantino

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

Tags