Fluminense x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Goiás se enfrentam hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, prometeu aos torcedores que o time vai lutar para fazer uma atuação brilhante contra o Goiás. A ordem é lutar até o fim pelo vice-campeonato, que garante uma premiação de R$ 42 milhões. O treinador não perdeu nenhum jogador por suspensão e por isso vai repetir a base que derrotou o São Paulo no fim de semana.

O comandante da equipe goiana só vai definir o time dos donos da casa minutos antes do confronto, mas terá o retorno do zagueiro Yan Souto, que cumpriu suspensão diante do Juventude. O lateral-esquerdo Hugo está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Danilo Barcelos deve assumir o posto. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fluminense x Goiás



Escalação provável

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Yago Felipe; Arias e Cano

Goiás

Tadeu, Yan Souto, Lucas Halter e Reynaldo; Diego, Auremir, Caio, Marquinhos Gabriel e Danilo Barcelos; Pedro Raul e Dadá Belmonte

Quando será Fluminense x Goiás

Hoje, quarta, 09 de novembro (09/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Goiás

Maracanã, no Rio de Janeiro

