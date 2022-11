Em rota de colisão, CBF volta a cobrar contas e pode rescindir com Liga do Nordeste

A transparência da Liga do Nordeste, grupo responsável pela parte comercial da Copa do Nordeste, segue em pauta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade máxima do futebol nacional voltou a questionar as contas e os acordos da associação regional e agendou reunião para esta quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro, para discutir a relação, inclusive com a possibilidade de rescindir o acordo, apurou o Esportes O POVO.

No último dia 25 de outubro, as partes já tinham se encontrado na Barra da Tijuca. A pauta seria a definição da fórmula de disputa e calendário do Nordestão na próxima temporada, mas o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, aproveitou a ocasião para apresentar valores e detalhes de contrato firmado pela Liga com a empresa de streaming responsável pela plataforma de exibição dos jogos da competição.

Os clubes presentes questionaram os termos do vínculo e também cobraram prestação de contas dos últimos anos da associação. O então presidente Alexi Portela passou a ser alvo de pressão e acabou deixando o cargo — inicialmente por licença e depois por renúncia, apresentada na última sexta-feira, 4, em reunião em Fortaleza.

Então vice-presidente e diretor executivo do grupo, Constantino Júnior, o Tininho, assumiu de forma interina desde então e virou o candidato natural para a eleição que será realizada em janeiro. O dirigente, inclusive, comprometeu-se a entregar a documentação à cúpula da CBF nos próximos dias. Até lá, entretanto, o cenário pode mudar por completo.

Constantino Júnior, o Tininho, diretor executivo da Liga do Nordeste, em palestra na Confut Nordeste



Em ofício enviado aos clubes e às federações estaduais, agendando a reunião desta quinta, a CBF disse "não ter recebido o Estatuto da Associação e as prestações de contas e contratos dos exercícios de 2020 a 2022", apesar de ter solicitado "inúmeras vezes". "Trataremos das medidas que a entidade adotará pela não apresentação da mencionada documentação de forma detalhada", completa o documento, que destaca que a Lampions League foi incluída no calendário nacional de 2023 "como demonstração de confiança e absoluta boa fé".

Uma das possibilidades avaliadas pela CBF é a rescisão do acordo com a Liga, que havia sido renovado recentemente até 2027 e assegura a realização da Copa do Nordeste neste período. Em caso de quebra do vínculo, a Confederação assumiria a organização e a parte comercial do torneio regional já a partir da próxima temporada — atualmente, a entidade é responsável pela "parte esportiva" (tabela, regulamentos e arbitragem, por exemplo).

O Esportes O POVO soube que o departamento jurídico da entidade nacional já procurou o SBT e o Grupo Disney, emissoras detentoras dos direitos de transmissão do Nordestão em TV aberta e fechada, respectivamente, para passar a fazer parte dos contratos.

Diante do cenário de conflito entre CBF e Liga do Nordeste, a maior parte dos clubes pretende aguardar a manifestação do presidente Ednaldo Rodrigues e o desenrolar da reunião para se posicionar sobre o futuro da relação. As federações, por sua vez, tendem a ficar ao lado da entidade nacional.

