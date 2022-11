Assistente cearense é indicado pela CBF para quadro da Fifa

O anúncio será na sexta-feira, 11, no auditório da CBF e a última vez de um cearense nessa função tinha sido em 2009, com Eveliny Almeida.

Os novos indicados ao quadro Internacional de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (Fifa) serão anunciados, nesta sexta-feira, 11, pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre eles, está o cearense Nailton Oliveira, indicado para árbitro assistente.



Esta é a quarta nomeação de um cearense na função de quadro Internacional de Árbitros FIFA e a última vez tinha sido apenas em 2009, com Eveliny Almeida.



O local da cerimônia será no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, às 11 horas, e cinco novos integrantes estarão no quadro internacional em 2023.



São dois nomes para a função de árbitro - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) e Ramon Abbatti Abel (SC) - e três para assistentes – Luanderson Lima dos Santos (BA), Nailton Júnior de Souza Oliveira (CE) e Alex Ang Ribeiro (SP).

Homenagem

Além de apresentar os cinco novos nomes que integrarão o grupo internacional, a Comissão de Arbitragem vai homenagear quatro profissionais que vão deixar o quadro de árbitros da FIFA no próximo ano.



Eles são Alessandro Álvaro Rocha Matos (BA), Kleber Lúcio Gil (SC), Luiz Flávio de Oliveira (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP).



Fora esses quatro, haverá também uma homenagem a Péricles Bassols, que passou a ser gerente técnico VAR da CBF no início deste ano.



Rodolpho Toski Marques (PR) também receberá uma lembrança de reconhecimento pela Comissão de Arbitragem. O paranaense vai deixar de ser árbitro internacional para integrar o quadro de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) internacional.