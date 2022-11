Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quarta-feira (9/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quarta-feira, 9, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os desafios de Ceará e Fortaleza na penúltima rodada Série A.

Em momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 9, para enfrentar o Avaí na Ressacada, às 19 horas, lutando pela sobrevivência na primeira divisão nacional. Sem depender somente de si para evitar o descenso à Série B com um jogo de antecedência, o Alvinegro de Porangabuçu tem a obrigação de vencer o seu embate e ainda torcer para que o Cuiabá tropece contra o Atlético-MG no Mineirão.

O Fortaleza fará seu último jogo no Castelão em 2022 nesta quarta-feira, 9, quando enfrenta o RB Bragantino-SP pela penúltima rodada da Série A do Brasileiro. A partida está marcada para iniciar às 20h30min.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quarta-feira, 9, a partir das 11 horas:

