Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (7/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta segunda-feira, 7, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os resultados de Ceará e Fortaleza na 36ª rodada Série A.

Diante do Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado com gol nos minutos finais da partida. Com o encerramento da 36ª rodada da Série A, o Ceará viu as probabilidades de rebaixamento aumentarem. Para evitar a queda, o Ceará já não tem margem para erro: precisa vencer os duelos contra Avaí e Juventude e secar Cuiabá e Atlético-GO.

O Tricolor apenas empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO. O resultado não foi o ideal para o Leão, que segue na briga por uma vaga na pré-Libertadores, mas garantiu a sequência invicta como mandante.



