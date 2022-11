Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (4/11)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 4, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os próximos desafios de Ceará e Leão na Série A.

O Fortaleza encara o Atlético-GO no próximo domingo, 6, no Castelão, em partida decisiva pela 36ª rodada da Série A. três pontos do G-8, o Leão do Pici quer a vitória para permanecer na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.



O Ceará visita o Corinthians neste sábado, 5, às 20h30min, na Neo Química Arena, em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Com a vitória do Coritiba diante do Juventude, o cenário para o Ceará escapar da Série B tornou-se ainda mais complicado. Diante do triunfo do Coxa e da derrota do Atlético-GO, o Alvinegro de Porangabuçu segue na 17º colocação, mas a distância para o primeiro clube fora do Z-4, Cuiabá, aumentou para três pontos. Por ter menos vitórias que todos os concorrentes diretos, é possível que o Vovô seja rebaixado na próxima rodada do Brasileirão.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 4, a partir das 11 horas:

