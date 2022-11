Grêmio x Brusque ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Brusque se enfrentam hoje, quinta, 03 de outubro (03/10), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Jogos de futebol hoje, quinta, 03; onde assistir ao vivo e horário

Garantido no G4 e, portanto, com uma vaga na Série A em 2023, o Grêmio cumprirá tabela diante de um adversário que está matematicamente rebaixado à Série C. A equipe de Renato Portaluppi ocupa o segundo lugar na tabela de classificação com 62 pontos e poderá assegurar o vice campeonato com um empate. O retrospecto na Arena do Grêmio é de 78,2% de aproveitamento com 19 vitórias em 26 jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do clima de descontração no elenco gremista, Renato manteve o mistério sobre a equipe que mandará a campo nesta quinta-feira. O treinador, entretanto, admitiu que pretende fazer testes visando a próxima temporada.

Pelo lado do Brusque, o técnico Gilson Kleina perdeu três titulares por suspensão. O lateral-direito Toty foi expulso no empate com o CRB na última rodada e cumprirá suspensão automática. Já o zagueiro e capitão Wallace e o volante Matheus Trindade estão fora pelo terceiro amarelo. A novidade na equipe será o retorno do volante Rodolfo Potiguar, que cumpriu suspensão na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Brusque ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Grêmio x Brusque



Escalação provável

Grêmio

Brenno, Leonardo, Geromel (Bruno Alves), Kannemann e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti e Gabriel Silva; Campaz, Emerson e Janderson. Técnico: Renato Portaluppi.

Brusque

Jordan, Pará, Everton Alemão, Bruno Aguiar e Airton; Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli, Alvaro e Paulo Baya; Jailson e Fernandinho. Técnico: Gilson Kleina

Quando será Grêmio x Brusque

Hoje, quinta, 03 de outubro (03/10), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Brusque

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Tags