Eleito 'Rei da América', Pedro vibra com título: "Mostramos resiliência"

Artilheiro da Libertadores, com 12 gols, Pedro foi eleito o "Rei da América", título dado ao melhor jogador do torneio, e vibrou bastante com a conquista deste sábado, após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Guaiaquil, no Equador.

O atacante rubro-negro lembrou o início da temporada instável que o Flamengo teve sob o comando do português Paulo Souza, valorizando a chegada de Dorival Jr, que conquistou pela primeira vez em sua longa carreira a tão sonhada Libertadores.

“Mostramos mais uma vez a força que esse grupo tem. O começo do ano não foi muito bom, mas mostramos resiliência. É um grupo que tem muita qualidade. O professor Dorival também chegou dando qualidade a esse trabalho”, disse Pedro à ESPN.

Neste sábado, o atacante passou em branco – o único gol da partida foi marcado por Gabigol -, mas foi um dos principais jogadores do Flamengo nesta Libertadores, marcando gols decisivos para levar sua equipe até a grande decisão.

“Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, o Athletico-PR tem uma qualidade muito grande, setor defensivo e contra-ataque muito bons. Hoje até meio a zero estava valendo. O que importava era sair com o título no final”, prosseguiu.

Pedro também confessou que desde o início da Libertadores sabia que o Flamengo poderia ser campeão. O elenco lidou ao longo da temporada com a grande responsabilidade de chegar longe na competição continental e correspondeu às expectativas.

“O time do Flamengo tem uma qualidade muito grande, temos que entrar nas competições com esse pensamento [de conquistar o título]. Hoje foi a coroação de todo o trabalho feito”, concluiu.

