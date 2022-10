Promotoria retira acusações de corrupção e fraude contra Neymar

A Promotoria retirou, nesta sexta-feira, 28, todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento realizado em Barcelona por supostas irregularidades em torno da transferência do jogador do Santos para o Barça em 2013.

O procurador anunciou a “retirada das acusações contra todos os réus e por todos os fatos” pelos quais foram processados.

Entenda o caso

O acontecimento decorre de uma denúncia do grupo brasileiro DIS, ex-proprietário de parte dos direitos do jogador e responsável pela acusação particular neste caso, que foi considerado prejudicado na transferência do atual atacante do PSG para o Barcelona.

Inicialmente, os espanhóis avaliaram oficialmente a transferência de Neymar em 57,1 milhões de euros (40 milhões para a família de Neymar e 17,1 milhões para o Santos), mas a Justiça espanhola calcula que tenha sido pelo menos 83,3 milhões de euros.

A DIS, que recebeu 6,8 milhões de euros dos 17,1 pagos ao Santos, estima que Barça e Neymar uniram forças para esconder o valor real da transferência.

Antes, a Promotoria havia pedido dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) contra o craque brasileiro. Em seu depoimento perante o juiz, alegou que só jogava futebol e confiava cegamente em seu pai, que é seu agente.