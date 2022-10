Palmeiras é campeão da Libertadores Feminina após golear Boca Juniors

O Palmeiras é campeão da Copa Libertadores feminina. Na noite desta sexta-feira, as Palestrinas coroaram uma campanha perfeita e golearam o Boca Juniors por 4 a 1 na grande final para conquistar o seu primeiro título da competição continental. Ary Borges, Byanca Brasil, Poliana e Bia Zaneratto anotaram os gols palmeirenses.

A conquista inédita vem logo na primeira participação do Palmeiras na Copa Libertadores. O elenco palmeirense venceu todas as partidas, com 19 gols marcados e apenas três sofridos.

Com a conquista, o Palmeiras se junta a Audax, Ferroviária, Santos, Corinthians e São José na lista das equipes brasileiras campeãs da Copa Libertadores. Ao todo, são onze edições da Libertadores feminina conquistadas por times do Brasil.

A primeira etapa da decisão começou intensa em Quito, e o Palmeiras largou em vantagem logo aos quatro minutos, quando Ary Borges dominou dentro da área e finalizou para colocar as Palestrinas na frente.

A vantagem, contudo, não durou muito, e o Boca Juniors igualou o placar aos 12 minutos. Ao aproveitar o vacilo da defesa palmeirense, Priori balançou a rede, em gol que só foi confirmado depois da checagem do VAR. Depois disso, as argentinas conseguiram se impor para ficar mais com a bola e chegaram até a carimbar a trave, aos 21 minutos.

Ainda assim, o Palmeiras conseguiu segurar o empate até o intervalo e voltou com intensidade logo após o intervalo. Assim, Byanca Brasil precisou de apenas três minutos para recolocar o Verdão em vantagem no segundo tempo, após completar o cruzamento de Bruna Calderan.

Empolgadas com o gol, as palmeirenses seguiram em cima e ampliaram o placar na bola parada. Aos 12 minutos, Andressinha cobrou escanteio na medida, e Poliana subiu alto para anotar o terceiro das Palestrinas.

Depois disso, o Palmeiras conseguiu administrar a vantagem no placar com muita solidez defensiva. O Boca Juniors até cresceu nos minutos finais, tentando pressionar em busca do empate, mas não teve sucesso. Mas foram as Palestrinas que voltaram a balançar a rede, com a artlheira Bia Zaneratto, para transformar a vitória em goleada e definir o título.

