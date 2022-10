Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (28/10)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 28, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a vitória do Fortaleza e a vaga do clube em uma competição nacional para 2023. Debate também sobre o Ceará na zona de rebaixamento e o julgamento do STJD pela confusão generalizada na partida contra o Cuiabá.

O Ceará vai a julgamento, pela 5ª comissão disciplinar do STJD, na sexta-feira, 28, pelos atos de violência e a invasão de campo registrados na partida contra o Cuiabá. A sessão está marcada para iniciar às 11 horas.



Em noite inspirada de Juninho Capixaba, o Fortaleza superou o Coritiba na Arena Castelão e conquistou mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo marcou dois dos três gols da vitória por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, 27, pela 34ª rodada da Série A. Romarinho marcou o último tento do Tricolor.



Com a vitória, o Leão do Pici foi aos 48 pontos, pulou para a nona posição da competição ejá garantiu, pelo menos, disputar a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Agora, o time cearense tentará garantir vaga na Pré-Libertadores.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 27, a partir das 11 horas:

