Sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana tem data definida

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, 18, a data do sorteio das oitavas de final das Copas Libertadores da América e Sul-Americana. O evento está marcado para o dia 27 de maio, às 13 horas, um dia depois da última rodada da fase de grupos das competições.

A Libertadores conta com quatro equipes já classificadas às oitavas de final: os brasileiros Palmeiras e Flamengo e os argentinos Talleres e Estudiantes. Ainda nesta rodada, o Atlético-MG é mais um time do Brasil que pode garantir a vaga antecipadamente.

Já na Sul-Americana, ainda não há tivemos garantidos na próxima fase. O São Paulo pode assegurar a vaga antes mesmo de entrar em campo na rodada e, assim como o Ceará, que também tem chances de avançar de maneira antecipada.

Situação dos brasileiros

Dos oito representantes do Brasil na fase de grupos da Libertadores, Fortaleza e América-MG são os que possuem cenários mais complicados, mas estão vivos no torneio — o Tricolor também tem boas chances de ficar em 3º no Grupo F, o que dá vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. Já Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Corinthians continuam com possibilidade de classificação independentemente do desfecho desta quinta rodada.

Vivendo situação diferente dos demais clubes brasileiros na Sul-Americana, o Cuiabá é o único já eliminado. Atlético-GO e Internacional lideram seus grupos e decidem a vaga na última rodada, enquanto o Santos pode alcançar a ponta nesta quarta-feira. O Fluminense, por sua vez, precisa de uma vitória ou empate para manter viva a chance de classificação. O clube carioca será eliminado se perder para os argentinos nesta quinta.

