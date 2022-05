Contra o Fortaleza, Botafogo tenta vencer primeiro jogo no Engenhão nesta Série A

Fogão estreou com derrota para o Corinthians. O outro compromisso em casa pelo Brasileiro, até aqui, foi o empate com o Juventude. Nos dois jogos, a torcida lotou a arquibancada.

Diante do Fortaleza, neste domingo, 15, o Botafogo busca acabar com um incômodo no começo deste Campeonato Brasileiro. O Fogão quer a primeira vitória como mandante na competição.

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo estreou com derrota para o Corinthians. O outro compromisso em casa pelo Brasileiro, até aqui, foi o empate com o Juventude. Nos dois jogos, a torcida lotou a arquibancada.

Um dos destaques da temporada do Botafogo, Erison falou sobre o assunto. “Eu também estou querendo muito essa vitória dentro de casa para alegrar o torcedor. Eles fizeram uma festa maravilhosa. Estamos muito focados e concentrados para esse jogo, na esperança de dar muita alegria para o torcedor”, declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar deste incômodo na Série A, o Botafogo vive um bom momento. São seis jogos de invencibilidade - quatro vitórias (sendo duas pela Copa do Brasil) e dois empates.

“Este momento tem sido muito importante para nós jogadores. Estamos fazendo um grande trabalho durante a semana, nos dedicando bastante. Isso é importante para pegarmos confiança. Estamos vencendo e fazendo aquilo que o mister tem passado para nós. Claro que chegamos com mais confiança contra o Fortaleza, mas temos mostrado isso durante a semana com muito trabalho, dedicação e compromisso. Estamos preparados e confiantes em sair com a vitória”, completou Erison.

Para enfrentar o Tricolor, a comissão técnica da Estrela Solitária relacionou 23 jogadores. Botafogo e Fortaleza se enfrentam às 18 horas deste domingo, no Engenhão, pela 6ª rodada da Série A do Brasileiro.

Relacionados do Botafogo para enfrentar o Fortaleza (Foto: Twitter/Botafogo/Reprodução)



Tags