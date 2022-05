Análise: início de Ceará e Fortaleza no Z4 da Série A é preocupante

O Alvinegro perdeu na rodada para o Athletico-PR fora de casa e o Tricolor empatou com o São Paulo no Castelão

A situação preocupante de Ceará e Fortaleza no Z4 da Série A foi assunto no FutCast com Lucas Mota, Fernando Graziani e Thiago Minhoca. O Vovô abre a zona de rebaixamento em 17º com três pontos, enquanto o Leão é o lanterna com um. O Alvinegro perdeu na rodada para o Athletico-PR fora de casa e o Tricolor empatou com o São Paulo no Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O episódio completo do Futcast está disponível no Youtube do O POVO (veja abaixo) e também em nosso portal opovo.com.br/esportes. Em breve em todas as plataformas de streaming.

O FutCast é o podcast do O POVO sobre futebol cearense. Os episódios são gravados ao vivo toda segunda-feira, às 9 horas.

Tags