Série B do Cearense começa neste fim de semana; conheça os participantes do certame

Para quem gosta de futebol raiz, começa neste fim de semana a Série B do Campeonato Cearense. Dez times disputam duas vagas na elite estadual, em um campeonato com duas fases, ambas por pontos corridos.

Disputam a segunda divisão cearense: Barbalha, Cariri, Floresta, Grêmio Pague Menos, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Horizonte, Maranguape, Itapipoca e Tiradentes.

Dos dez concorrentes, apenas Grêmio Pague Menos (que subiu da Série C) e Cariri FC ainda não disputaram a elite do futebol cearense. O Bugre sobralense e a Raposa caririense tentam um “bate-e-volta” para a Série A do Cearense. O Floresta, que ano passado era favorito e quase foi rebaixado, tenta o acesso pela segunda vez consecutiva, enquanto Maranguape, Itapipoca e Tiradentes estão há mais tempo na ânsia de subir novamente.

Na Série B, existem jogadores experientes e bem conhecidos do torcedor cearense, como Núbio Flávio, Siloé e Ronda e Elanardo, mas também tem apostas como Fabiano, que vai jogar seu primeiro campeonato como profissional, e histórias, como a de Wagner Duarte, que retoma a carreira após ter uma experiência na Europa paralisada pela pandemia do novo coronavírus. Tem ex-atletas que viraram treinadores recentemente, como Assisinho e Coelho, mas também comandante experientes, como Raimundinho e Washington Luiz.

A seguir, você vai conhecer o regulamento e um pouco de cada um dos participantes da competição:

Regulamento:

1ª fase: Os dez times se enfrentam em jogos apenas de ida, totalizando nove partidas para cada equipe. Ao fim de nove rodadas, os cinco primeiros colocados avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série C do Cearense de 2023

2ª fase: Os cinco times que lograram classificação terão pontuação zerada e vão se enfrentar novamente em jogos apenas de ida, totalizando quatro partidas cada equipe. Ao fim de cinco rodadas (com um time folgando em cada), os dois primeiros colocados ascendem para a Série A do Campeonato Cearense de 2023. O primeiro colocado será declarado campeão da Série B do Cearense de 2022.

Transmissão: todos os jogos do certame serão exibidos gratuitamente na plataforma Eleven

Primeira rodada:

7/5 - Itapipoca x Grêmio Pague Menos - 15 horas / Perilo Teixeira

8/5 - Guarany-S 3x0 Guarani-J - 15 horas / Junco*

10/5 - Tiradentes x Barbalha - 15 horas / Moraisão

10/5 - Cariri x Horizonte - 19 horas / Romeirão

11/5 - Floresta x Maranguape - 15 horas / Domingão

*A Federação Cearense de Futebol decretou WO em favor do Guarany-S porque a diretoria do Guarani-J enviou ofício alegando não ter condições de jogar, devido a um problema interno no clube (ler resumo do Guarani-J, abaixo)

Participantes:

Barbalha

O Barbalha foi um dos times que primeiro começou a preparação para disputar a Série B Cearense. A Raposa dos Verdes Canaviais tem pelo menos um mês de preparação e pode largar na frente pela questão física. Recém-rebaixada, quer voltar logo para a elite do Estado. O técnico Jorge Luiz, que comandou o time na Taça Fares Lopes, foi mantido, bem como boa parte do elenco. Os nomes não são muito conhecidos do futebol cearense, mas pode-se citar Felipinho e Allan Victor. Da região do Cariri, os zagueiros Foguinho e Rondinelli foram trazidos como reforços; e a diretoria do clube também buscou jogadores dos Estaduais de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Goiás. O estádio Inaldão é a casa do Barbalha e arrancar pontos lá dentro costuma ser missão difícil. A Raposa já tem um título da segunda divisão cearense, conquistado em 2018.

Cariri

Clube mais jovem dentre os dez participantes da Série B Cearense, fundado em 2019, porém bem estruturado, o Cariri FC disputou uma vaga na elite estadual pela segunda vez. Em 2021, o time terminou na 6ª posição da segunda divisão cearense. Para esta temporada, a diretoria apostou no trabalho do técnico Washington Luiz, que tem muitos acessos recentes no currículo, inclusive no ano passado, com o Iguatu. O elenco é formado por jogadores que conhecem bem a competição, por terem disputado as últimas edições dela. São os casos do zagueiro Ciro Sena, do lateral Calcinha, do meia Renezinho e do atacante Romário, ex-Iguatu. O Cariri também buscou jogadores em outros estados para se reforçar e tem os objetivos divididos por etapa. O primeiro é classificar para a segunda fase, que será disputada pelos cinco primeiros colocados ao fim de nove rodadas.

Floresta

Grande favorito ao acesso no ano passado, o Floresta decepcionou na Série B 2021 e por pouco não foi rebaixado. Para esta temporada, portanto, a diretoria do Verdão da Vila traçou um planejamento diferente e vem forte para retornar à elite cearense. Na Vila Manoel Sátiro, existem dois Florestas. Um que joga a Série C do Brasileiro e outro montado especificamente para a Série B do Cearense. O grupo que jogará no certame estadual é formado por sete atletas que disputaram a Copa do Nordeste, incluindo o atacante Paulo Vyctor, nove jogadores do time Sub-20, além de doze contratações feitas no mercado. Nessa leva de reforços, nomes conhecidos como o do atacante Siloé, o volante Lincoln, o meia Everton Maranguape e o zagueiro Max Oliveira. O técnico Raimundinho foi repatriado pelo time da Vila Manoel Sátiro e quem vai capitanear a versão B do Lobo. Apesar do Floresta ter duas equipes, o grupo que disputa a segunda divisão cearense não jogará em dias que o time principal disputar a Série C do Brasileiro, portanto, o Verdão terá suas partidas do Estadual apenas no meio de semana.

Raimundinho retornou ao Floresta para comandar o time B do Lobo, formado especialmente para disputar a segunda divisão cearense (Foto: Floresta/Divulgação)



Guarani-J

Campeão da terceira divisão do Campeonato Cearense de 2021, o Guarani de Juazeiro vai iniciar a competição com problemas a contornar. Na semana de estreia, o presidente do clube, Marciano Ferreira, renunciou ao cargo. Como ele havia assinado todos os contratos, os dirigentes que ficaram preferiram não dar entrada nos documentos, com receio de criar alguma situação infracional, como explicou o vice-presidente Robério Arraes, em vídeo divulgado aos torcedores e à imprensa. O treinador Bruno Monteiro e o preparador físico Anderson Oliveira, também deixaram a equipe para trabalhar em um clube do futebol acreano. O ex-atacante Assisinho, que estava como auxiliar técnico, ficou como interino. O elenco é formado por alguns nomes conhecidos, como o goleiro Matheus Jesus, formado na base do Fortaleza, o zagueiro Renan Moura, ex-Atlético Cearense, Léo Ceará, que atuou por muito tempo no Oeste-SP, e o meia Denis Baiano. O Rubro-negro está longe da Série A do Cearense desde 2019.

Guarany-S

A intenção do Guarany de Sobral nesta edição da Série B Cearense é fazer o chamado “bate e volta”. Rebaixado da elite estadual no ano passado, o Cacique se reformulou e disputou a Série D do Brasileiro, indo até as oitavas de final. A base daquele grupo foi mantida para jogar a segunda divisão cearense este ano. O goleiro Célio, os atacantes João Gabriel e Lussandro, por exemplo, jogaram a primeira parte do ano em outras equipes, mas tinham compromisso de retornar ao Bugre. Além disso, o time sobralense foi ao mercado se reforçar e trouxe peças que se destacaram em Estaduais pelo Brasil, inclusive da primeira divisão local. Cinco jogadores do vice-campeão Caucaia estão no Guarany-S (Túlio, Lucas Neres, Xandy, Jair e Sidin). O técnico Vladimir de Jesus, que também saiu para treinar o Parnahyba-PI, no início de 2022, também estava acertado para retornar e vai comandar o Cacique. A presença dele no time culminou na vinda de um atacante experiente e bastante conhecido do futebol cearense. Núbio Flávio, que já atuou por aqui no Icasa, Floresta e Fortaleza, aceitou jogar a Série B Cearense pelo Guarany de Sobral pela amizade que tem com o treinador. A camisa do Bugre pesa na competição, já que o Rubro-Negro tem quatro títulos desta divisão de acesso.

Experiente Núbio Flávio é opção de ataque para o Guarany de Sobral (Foto: Divulgação/Guarany-S)



Horizonte

Sob nova administração, o Horizonte resolveu fazer diferente. Para montar o grupo, a diretoria, que tem como executivo de futebol o ex-zagueiro Gilmak, olhou para o mercado nordestino como um todo e por meio de um mapeamento contratou jogadores que tiveram boas participações nas divisões de elite dos Estaduais da região. Nada de medalhões ou estrelas. A prioridade foram atletas jovens, tanto que a média de idade do grupo é de 25 anos. Atletas do Sub-20 complementam o elenco e para comandar a equipe a opção foi por um treinador que já tinha experiência com jogadores jovens e transição de atletas da base para o profissional. Marcone Montenegro, que trabalhou no time de aspirantes do Fortaleza, terá a missão de reconduzir o Galo do Tabuleiro à Série A do Cearense. O discurso interno é de pé no chão, mas com o Domingão, que servirá de casa também para outras equipes, aumentando o número de jogos da equipe horizontina em casa, as chances de acesso são boas. O jogador mais conhecido do futebol cearense que compõe o clube é o atacante Ronda.

Itapipoca

O Garoto Travesso quer aprontar na Série B Cearense. Longe da elite desde 2017, o Itapipoca contratou Júnior Cearense, um dos técnicos que mais disputou esta competição nos últimos anos. O ex-volante costuma levar jogadores da confiança dele para as equipes que vai e fez o mesmo no Ita. Dos que já trabalharam com ele estão o lateral-esquerdo Elves, o volante Sorriso, e o atacante Paulinho P10, por exemplo. Peças como o goleiro Rayr, o atacante Paulinho Caeté e o experiente zagueiro Cláudio Caça-Rato reforçam o clube. O nome mais conhecido do Itapipoca, porém, é Elanardo. O volante de 35 anos tem passagem por mais de dez times cearenses e uma fama de ser quase infalível em cobranças de pênaltis. Atletas da zona norte do Estado também foram avaliados para compor o grupo. O estádio Perilo Teixeira é um dos trunfos do Garoto Travesso. É difícil vencer o time da casa lá dentro.

Maranguape

Em sua quarta tentativa seguida de retornar à elite cearense, o Maranguape terá a oportunidade de jogar em seu estádio, o Moraisão, com portões abertos, o que não acontece desde 2013. Como de praxe, o Gavião da Serra montou um time com jogadores da própria cidade, mas que já tem certa rodagem, como o volante Rafael Bizinga e o atacante Gugu, além de outros do Sub-20, que foi campeão de uma competição de base famosa no Estado, no ano passado, com jogadores contratados. Dentre os reforços que chegaram, destaque para o lateral-direito Berg e o goleiro Diónantan. O Alviverde também fará algumas apostas. O atacante Fabinho, de 23 anos, fará seu primeiro campeonato como profissional. Ele foi descoberto no subúrbio. Já o lateral-esquerdo Wagner Duarte vai recomeçar no time da serra. Aos 22 anos, após uma experiência nos Estados Unidos, ele foi observado por um clube do futebol alemão, já jogando um campeonato no Estado do Ceará, e chegou a atuar em algumas partidas na Europa. Com a pandemia do novo coronavírus, no entanto, a competição foi interrompida e ele precisou retornar ao Brasil. "Foi uma experiência muito boa, poder ter contato com essas pessoas. Somou bastante na minha carreira. Ficou o aprendizado, tanto dentro de campo quanto fatores externos", comentou o jogador. Na Série A do Cearense deste ano, fez parte do time do Icasa. Ao fim do certame, retornando a Maranguape, onde a família mora, foi chamado para defender o clube. O técnico do Gavião é o ex-lateral-direito Coelho, que jogou pelo Fortaleza.

Wagner Duarte, lateral-esquerdo do Maranguape (Foto: Rafael Lemgruber/Maranguape FC)



Grêmio Pague Menos

Vice-campeão da última divisão estadual ano passado, o Grêmio Pague Menos vai tentar emendar um acesso no outro e alcançar uma participação inédita da Série A do Cearense de 2023. A equipe promete dar trabalho aos adversários, muito embora mantenha um discurso humilde de permanência na Série B. É que o clube, que já é forte na base há alguns anos, busca se consolidar no futebol profissional, O comando técnico é de Frank Santos é formado por remanescentes do time de 2021 (oito), atletas vice-campeões do Estadual Sub-20 do ano passado (dez) e algumas contratações. Das peças que chegaram, os mais conhecidos são Bruno Ocara e Léo (goleiro), que estavam no Iguatu; e o atacante Emerson Catarina, que recentemente defendeu o Atlético-CE.

Tiradentes

O Tigre da Polícia Militar vai apostar em jogadores jovens e desconhecidos do futebol cearense. A média de idade do elenco é de 22 anos. A peça mais experiente é o atacante Carlos Alberto, de 35 anos, que foi artilheiro da elite cearense em 2007. O treinador é o ex-atleta Reginaldo França, que tem costume de trabalhar com times que postam na base.

O treinador acredita que o Tiradentes pode surpreender na competição, mas diz que pensa primeiro em classificar para a segunda fase. Com o PV ainda indisponível, o Tigre deve mandar seus jogos em estádios de outras equipes.



