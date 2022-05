Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (6/5)

A edição desta sexta-feira, 6, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o jogo do Fortaleza, na Libertadores, e as possibilidades de classificação do time para as oitvas de fial do torneio. O Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o River Plate na noite desta quinta-feira, 5, na Arena Castelão. Com o resultado, o Tricolor do Pici chega aos quatro pontos e se mantém na terceira colocação do Grupo F.

Debate também acerca da preparação do Ceará para o confronto diante do Athletico-PR, em crise após goleada na Libertadores, que resultou na demissão do técnico Fábio Carille. As equipes se enfrentam no sábado, 7, às 20h30min, na Arena da Baixada, pela Série A do Brasileirão. Fala ainda da partida do Fortaleza diante do São Paulo, neste domingo, 6, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Série A. O escrete vermelho-azul-e-branco ocupa a última posição na tabela de classificação.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 6, a partir das 11 horas.

