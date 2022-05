Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (5/5)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 5, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o jogo do Fortaleza, na Libertadores. O Tricolor do Pici enfrenta o River Plate nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Leão ocupa a terceira colocação do Grupo F, com três pontos, e segue vivo na busca pela classificação às oitavas de final da competição.

Debate ainda acerca da preparação do Ceará para o confronto diante do Athletico-PR, que vive crise após goleada na Libertadores, que resultou na demissão do técnico Fábio Carille. As equipes se enfrentam As equipes se enfrentam no sábado, 7, às 20h30min, na Arena da Baixada, pela Série A do Brasileirão.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 5, a partir das 11 horas.



