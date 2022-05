São Paulo desiste de fretar voo do Chile para Fortaleza, onde joga domingo pela Série A

O deslocamento direto seria o cenário ideal para o elenco de Rogério Ceni, já que os locais das duas partidas contra Everton-CHI e Fortalez são extremos opostos da América do Sul.

Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Brasileiro, o São Paulo desistiu de fretar um voo direto de Viña del Mar, no Chile, onde joga na quinta-feira, 5, para a capital cearense, onde tem compromisso marcado para domingo, 8.

O deslocamento direto seria o cenário ideal para o elenco de Rogério Ceni, porém, devido ao alto valor do voo fretado (400 mil dólares, que significa R$ 1,9 milhão), isso não será possível. Os locais das duas partidas são extremos opostos da América do Sul.

O São Paulo embarcou para Viña del Mar nesta terça-feira, 3. O time encara o Everton, pela Copa Sul-Americana, podendo definir sua classificação às oitavas de final do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três dias depois, a equipe comandada por Rogério Ceni terá de entrar em campo contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, e, mesmo com um curtíssimo intervalo, fará uma parada na capital paulista antes de seguir rumo ao Ceará.

Após essas longas viagens, porém, o Soberano não precisará mais entrar em um avião até o fim de maio. Os outros seis jogos da equipe no mês acontecerão na cidade de São Paulo, sendo apenas um fora de casa, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Como mandante, o São Paulo terá, após os confrontos fora de casa com Everton e Fortaleza, Juventude, Cuiabá, Jorge Wilstermann, Ayacucho e Ceará.

Com Gazeta Esportiva

Tags