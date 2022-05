Após demitir Carille, Athletico-PR contrata Felipão antes de enfrentar o Ceará

O último trabalho de Felipão no Brasil foi no Grêmio, em 2021, quando deixou a equipe em dezembro do mesmo ano

O Athletico-PR anunciou, nesta quarta-feira, 4, a contração de Luiz Felipe Scolari, Felipão, para direção técnica do clube. O rubro-negro informou que até nova definição, o técnico "acumulará com sua equipe a função de treinador". Além dele, os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra também farão parte da comissão técnica do Furacão.

Na manhã desta quarta, o clube paranaense anunciou a demissão do técnico Fábio Carille, após a goleada sofrida para o The Strongest, pela Libertadores. O treinador comandou a equipe por 21 dias.

Como treinador, o técnico de 73 anos tem diversas conquistas. Pela Seleção Brasileira, tem a Copa do Mundo, de 2002, e a Copa das Confederações de 2013. Além disso, é bicampeão da Libertadores em 1995 pelo Grêmio e 1999, pelo Palmeiras.

O último trabalho de Felipão no Brasil foi no Grêmio, em 2021, quando deixou a equipe em dezembro do mesmo ano.

O Athletico-PR tem seu próximo compromisso no sábado, diante do Ceará, ás 20h30min, pela quinta rodada do Brasileirão.

