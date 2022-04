Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (29/4)

A edição desta sexta-feira, 29, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os jogos de Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro do Porangabuçu enfrenta o Red Bull Bragantino, neste sábado, 30, na Arena Castelão, às 16h30min. O Vovô é o 15º colocado do campeonato com três pontos em dois jogos. Já o Tricolor do Pici encara o Corinthians, no domingo, 1º, às 16 horas, na Neo Química Arena. O Leão ainda não pontuou na competição e ocupa a última colocação na tabela.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 29, a partir das 11 horas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags