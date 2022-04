Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (28/4)

A edição desta quinta-feira, 28, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a vitória do Fortaleza na Libertadores. Com gols de Silvio Romero e Hércules, o Fortaleza derrotou o Alianza Lima por 2 a 1 na Arena Castelão, conquistando o primeiro triunfo na competição. Fala ainda acerca da preparação do Ceará para o jogo diante do Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 30, na Arena Castelão, às 16h30min. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

