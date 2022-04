Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 começa em maio; veja jogos de Ceará e Fortaleza

Leão está no grupo C ao lado de Ferroviária-SP, Atlético Mineiro e Vasco, enquanto o Vovô integra o grupo F junto com Santos, Botafogo-RJ, ESMAC-PA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. A competição começa no dia 3 de maio, próxima terça-feira, com previsão de encerramento no dia 2 de julho. Ceará e Fortaleza estão na disputa.

O Leão estreia diante do Vasco, na próxima terça-feira, 3, às 20h30min. Já o Vovô enfrenta o ESMAC-PA, no dia 4, uma quarta-feira, às 20h30min. Na primeira e segunda fase, todos os jogos serão disputados em sede única no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

Na última sexta-feira, 22, a CBF definiu os grupos da primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-20 2022. O Tricolor do Pici está no grupo C ao lado de Ferroviária-SP, Atlético Mineiro e Vasco. Já o Alvinegro de Porangabuçu integra o grupo F junto com Santos, Botafogo-RJ, ESMAC-PA.

A competição terá 24 participantes divididos em seis grupos com quatro clubes cada na primeira fase. As equipes disputarão confrontos de ida e volta. O primeiro colocado de cada chave se classifica para a segunda fase. Os dois melhores times no ranking geral que ocuparem a segunda posição em seus grupos também garantem vaga na próxima etapa do torneio.

Além de Vovô e Leão, Botafogo-RJ, Corinthians, Ferroviária-SP, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Flamengo, Kindermann-SC, Grêmio e Internacional são alguns dos destaques da competição. O torneio substitui a categoria sub-18, disputada até 2021.

Confira jogos de Ceará e Fortaleza na 1ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20:

1ª rodada

3 de maio

20h30min: Fortaleza x Vasco

4 de maio

20h30min: Ceará x ESMAC-PA

2ª rodada

5 de maio

20h30min: Fortaleza x Atlético-MG

6 de maio

14h: Botafogo x Ceará

3ª rodada

7 de maio

10h30min: Fortaleza x Ferroviária-SP

8 de maio

10h30min: Ceará x Santos

4ª rodada

9 de maio

10h30: Ferroviária-SP x Fortaleza

10 de maio

10h30min: Santos x Ceará

5ª rodada

11 de maio

18h30min: Fortaleza x Atlético-MG

12 de maio

18h30min: Ceará x Botafogo

6ª rodada

13 de maio

14h: Vasco x Fortaleza

14 de maio

14h: ESMAC-PA x Ceará



