Futcast ao vivo: tetra do Fortaleza, Libertadores e Ceará na Sul-Americana

O episódio de número 207 do FutCast debate o tetracampeonato do Fortaleza no Campeonato Cearense, além dos próximos confrontos do Leão na Libertadores e do Ceará pela Copa Sul-Americana. O Tricolor do Pici sagrou-se tetracampeão do Campeonato Cearense. Com gols de Silvio Romero, Ronald e Yago Pikachu, duas vezes, o Leão do Pici goleou o Caucaia por 4 a 0 neste domingo, 24, em noite com mais de 30 mil pessoas na Arena Castelão.

Vovô encara General Caballero-PAR na próxima terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, pela terceira fase da Sul-Americana. Já o Fortaleza enfrenta o Alianza Lima na quarta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo torneio continental.

Assista ao vivo ao FutCast 207 nesta segunda-feira, 18, a partir das 9 horas.



