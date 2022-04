Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (25/4)

A edição desta segunda-feira, 25, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o tetracampeonato estadual do Fortaleza. O Tricolor do Pici sagrou-se tetracampeão do Campeonato Cearense. Com gols de Silvio Romero, Ronald e Yago Pikachu, duas vezes, o Leão do Pici goleou o Caucaia por 4 a 0 neste domingo, 24, em noite com mais de 30 mil pessoas na Arena Castelão. Debate ainda acerca da preparação do Ceará para o duelo diante do General Caballero pela Copa Sul-Americana. O confronto está agendado para terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.



